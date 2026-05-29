Adani ha condiviso un video di Maradona accompagnato dalla didascalia: “Perdonali, perché non sanno quello che fanno”. La frase richiama un episodio acceso avvenuto il 27 aprile 2019, subito dopo un match tra Inter e Juventus concluso 1-1. Da allora, Adani ha mantenuto un atteggiamento critico nei confronti di Allegri, senza mai rinunciare alle sue opinioni, come dimostra anche il commento sulla frase di Maradona.

Da quell’accesa lite del 27 aprile 2019 (dopo un Inter- Juventus finita 1-1) e la celebre frase “stanno diventando tutti teorici”, diciamo che il buon Adani non ha proprio più abbandonato i suoi sentimenti critici nei confronti di Allegri. Il livornese, dal canto suo, fa tendenzialmente spallucce. Ora, dopo la notizia che l’ex Milan sarà il nuovo allenatore del Napoli, Lele Adani ha pubblicato una storia molto eloquente su Instagram. La storia di Adani su Instagram. Adani – foto Daniele BuffaImage Sport Nel video si vede Maradona citare i “mediocri che si credono grandi” e, sopra, la frase: “perdonali perché non sanno quello che fanno”. Un repentino cambio di opinione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani posta un video di Maradona e scrive: “Perdonali, perché non sanno quello che fanno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adani: Maradona il più grande simulatore di sempre.Bastoni non conosco un solo giocatore corretto

Notizie e thread social correlati

L’Italia gioca a Bergamo, perché sanno che non avrebbero riempito l’Olimpico, San Siro o il MaradonaL’Italia ha deciso di disputare il primo playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, scegliendo lo stadio dell’Atalanta.

Leggi anche: Franco Berrino: “Ci hanno convinto che le proteine fanno dimagrire, in realtà fanno ingrassare quando sono troppe. Il problema non è quello che succede nei primi giorni. È quello che accade dopo”

Si parla di: VIDEO / Nuova Domenica Sportiva, Lele Adani contrasta Graziani: Ciccio, ti ho fermato!.

Lele Adani sbeffeggia Allegri con un video dopo Milan-Udinese: non lo nomina mai, ma è molto chiaroSubito dopo Milan-Udinese Adani ha pubblicato un video in cui parla di tennis, ma è un riferimento ad Allegri: Oggi non si può far finta di niente, non ci posso passare sopra Subito dopo la ... fanpage.it

Cagni si vendica di Adani: Vi faccio vedere un suo video dell’Empoli, pensate che lo paghiamo noiScontro tra Gigi Cagni e Lele Adani: l’ex tecnico risponde alle accuse di difensivismo con un vecchio video dell’Empoli e lancia una frecciata sulla Nazionale. Daniele Adani chiama, Gigi Cagni ... fanpage.it