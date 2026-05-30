a toano si boccia su strada ci sono i campionati italiani

A Toano, una strada locale è stata bocciata durante i campionati italiani di sport tradizionale. La gara si è svolta nell’Appennino Reggiano, attirando partecipanti da tutta Italia. La valutazione della strada ha influenzato le attività in corso, con i concorrenti che hanno completato la prova nonostante le criticità. La competizione ha visto coinvolti numerosi atleti in una delle tappe del campionato nazionale, concentrandosi sulla performance e sulla resistenza nel territorio montano.

I riflettori dello sport tradizionale si accendono sull’ Appennino Reggiano. L’Asd I Lupi del Cusna, sotto l’egida della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) oggi e domani ospita il campionato italiano individuale di boccia su strada, una delle discipline più storiche, radicate e spettacolari del panorama dei giochi di lancio. La prestigiosa kermesse tricolore gode del patrocinio del Comune di Toano, della Pro Loco di Vogno, della Regione Emilia Romagna e di Sport Valley Emilia Romagna. La scelta del territorio non è casuale: la boccia su strada vive del contatto diretto con l’ambiente e trasforma le vie dell’entroterra in un vero e proprio campo di gara a cielo aperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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