Selvaggia Lucarelli ha risposto alle critiche ricevute in passato riguardo alla partecipazione al Grande Fratello Vip, definendole infondate dopo aver ottenuto un grande successo con l’ultima edizione del reality. In passato, alcuni commentatori avevano definito la sua scelta come rischiosa o insensata. Ora, invece, riceve applausi e riconoscimenti, segnando un cambiamento nelle reazioni pubbliche alla sua presenza nel programma.

Dalle critiche iniziali agli applausi finali: Selvaggia Lucarelli si prende la sua rivincita dopo il trionfo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche: Sapete quanto guadagna Selvaggia Lucarelli con la sua newsletter? La cifra è davvero esagerata: guadagni record Quando venne annunciata la sua partecipazione nel team del Grande Fratello Vip, molti telespettatori e addetti ai lavori reagirono con sorpresa. C’era chi riteneva improbabile vedere una giornalista pungente e divisiva all’interno di un reality show così popolare e chi, invece, era convinto che il format avesse ormai perso la forza di un tempo. Eppure, col passare delle settimane, qualcosa sembra essere cambiato radicalmente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - A Selvaggia Lucarelli dicevano che fosse pazza a fare il GF VIP: ecco la sua risposta oggi (dopo il successo clamoroso!)

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