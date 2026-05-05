Ruba due auto ne distrugge una e tenta un altro colpo | per un 20enne foglio di via fino al 2029
Un giovane di 20 anni è stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio da Senigallia fino al 2029, dopo aver rubato due auto, distrutto una di esse e tentato un altro furto. La decisione è stata presa dal Questore di Ancona, che ha agito in seguito a reati contro il patrimonio. Il giovane era già stato denunciato in precedenza per fatti simili.
SENIGALLIA - Il Questore di Ancona ha disposto un foglio di via obbligatorio da Senigallia nei confronti di un 20enne, già denunciato per reati contro il patrimonio. Il giovane è risultato responsabile di vari illeciti commessi a Senigallia.Tra gli episodi contestati, il furto di un’auto da un.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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