A Capaccio-Paestum due ambulanze vicine con la stessa targa | una era clonata mezzo sequestrato
A Capaccio-Paestum, la Polizia Municipale ha sequestrato un'ambulanza con targa clonata, trovandola in servizio insieme a un altro mezzo con la stessa targa. Le due ambulanze, entrambe vicine, si trovavano in strada contemporaneamente. L'auto clonata era utilizzata per operazioni di soccorso, mentre l’altra era regolarmente in attività. La scoperta ha portato al sequestro del mezzo, che utilizzava una sola assicurazione.
La Polizia Municipale di Capaccio-Paestum (Salerno) ha scoperto un'ambulanza con targa clonata: l'espediente per usare due mezzi di soccorso con una sola assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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