WWE | Donald Trump acquista azioni di TKO
Il Presidente degli Stati Uniti ha acquistato azioni di TKO Group Holdings. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e rappresenta un'operazione imprevista. Non sono stati forniti dettagli sull'entità dell'acquisto o sulle motivazioni dietro questa decisione. TKO Group Holdings è coinvolta nel settore dell'intrattenimento sportivo. L'acquisto di azioni da parte di una figura pubblica di alto profilo ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mercati finanziari.
In una notizia di poche ore fa, assolutamente sorprendente a dir poco, veniamo a sapere che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha acquistato delle azioni di TKO Group Holdings. Stando a quanto emerso dalla recente presentazione della dichiarazione patrimoniale del 12 maggio, grazie al lavoro di HuffPost sappiamo che Trump ha acquistato delle azioni di TKO per un valore compreso tra 15.001 e 50.000 dollari. Come risaputo ormai da tempo, TKO Group Holdings comprende al suo interno la WWE e la UFC. Un acquisto tra le polemiche. Come noto, Trump sta attualmente organizzando un evento storico, un evento della UFC da tenersi nel prato sud della Casa Bianca il prossimo 14 giugno per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza degli USA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Donald Trump in WWE!
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