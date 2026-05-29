Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 19 | 40

Il servizio Astral Infomobilità, gestito dalla Regione Lazio, ha segnalato variazioni sulla viabilità di Roma alle 19:40 del 29 maggio 2026. La piattaforma ha comunicato alcune criticità sulla rete stradale, ma non sono stati specificati dettagli sulle cause o le aree interessate. La comunicazione si rivolge agli utenti in transito nella capitale, invitandoli a consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali modifiche alle condizioni del traffico.

Astral infomobilità ritrovati dalle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente Prenestina diramazione Roma sud e a seguire code per traffico intenso della Cassia bis e Salaria mica già interna code tra la Roma Fiumicino la via del mare è più avanti così a tratti tra Laurentina diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della Roma abbiamo anche qui cosa tratti dalla tangenziale est e Togliatti verso raccordo anulare andiamo sulla diramazione Roma Sud del raccordo anulare Tor Vergata verso l'autostrada Roma Napoli ci spostiamo sulla Roma Napoli poi ti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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