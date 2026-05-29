Via Baiona | Verlicchi diffida il Comune per il pericolo delle buche

Un'azienda ha diffidato il Comune per le buche su via Baiona, evidenziando il rischio per i lavoratori che transitano nella zona. La strada presenta avvallamenti e crepe che possono causare incidenti. L'impresa ha richiesto interventi immediati mentre i lavori portuali non sono ancora iniziati. La diffida sottolinea l’urgenza di riparazioni per evitare danni o infortuni lungo la strada.

? Punti chiave Quali rischi concreti corrono i lavoratori che percorrono via Baiona?. Perché il Comune non può attendere l'inizio dei lavori portuali?. Come influirà il degrado stradale sulla logistica dell'area industriale?. Chi deve intervenire subito per evitare incidenti gravi sulla via?.? In Breve Via Baiona garantisce l'accesso quotidiano all'area industriale, produttiva e portuale di Ravenna.. L'Autorità di Sistema Portuale ha pianificato manutenzioni straordinarie con tempi tecnici prolungati.. Il dissesto colpisce il flusso di mezzi pesanti del settore logistico ravennate.. Verlicchi richiede sopralluoghi tecnici e rappezzi immediati per evitare inagibilità totale della sede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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