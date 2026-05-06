Fotografate sul lavoro La Uil diffida il Comune in difesa delle dipendenti

La segreteria provinciale della Uil Fp Pavia ha inviato una diffida e una messa in mora al Comune di Voghera, denunciando il fatto che due dipendenti dell’amministrazione sono state fotografate alle spalle mentre svolgevano il proprio servizio. La vicenda riguarda immagini scattate sul luogo di lavoro e solleva questioni sulla privacy e sul rispetto delle dipendenti coinvolte. La Uil richiede chiarimenti e azioni da parte dell’amministrazione comunale.

Diffida al Comune e messa in mora. La segreteria provinciale della Uil Fp Pavia rompe il silenzio su una vicenda inquietante che coinvolge due dipendenti dell’amministrazione di Voghera, fotografate alle spalle durante lo svolgimento del proprio servizio. Le immagini, sottratte ai canali istituzionali, sono state successivamente utilizzate per muovere rilievi contro le lavoratrici, innescando un caso di grave violazione della dignità professionale. "Non è accettabile - dice il segretario generale Uil Fp Pavia Andrea Galeppi - che nel 2026 si utilizzino fotografie scattate di nascosto per controllare il lavoro pubblico. Il lavoro si governa con trasparenza e regole, non con metodi che calpestano la tutela dei dati personali e la dignità delle persone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fotografate sul lavoro. La Uil diffida il Comune in difesa delle dipendenti Notizie correlate Voghera, il caso delle dipendenti fotografate a tradimento. Uil Fp diffida il ComuneVoghera (Pavia), 5 maggio 2026 – Affiggevano dei manifesti per un evento che si sarebbe tenuto al teatro Valentino e mentre svolgevano questa... Arretrati non pagati ai dipendenti del Comune: la denuncia della UilArretrati non corrisposti dopo l’adeguamento del contratto per i dipendenti pubblici. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fotografate sul lavoro. La Uil diffida il Comune in difesa delle dipendenti; Giornata mondiale sicurezza sul lavoro 2026: salute mentale al centro; Buongiorno e Buon Primo maggio, frasi e immagini d'auguri per la Festa del Lavoro; Morto sul lavoro a Cornegliano: la vittima abitava a Secugnago - LE FOTO. Voghera, dipendenti comunali fotografate al lavoro: il caso va in ConsiglioVOGHERA. La questione delle due dipendenti dell'ufficio cultura del comune di Voghera fotografate da un esponente della maggioranza mentre si trovavano in via Emilia per lavoro, approda in consiglio ... laprovinciapavese.gelocal.it Regali di Maggio Queste rose le ho ammirate e naturalmente fotografate in un vigneto, all'inizio dei filari, nei pressi del "Gesiun" di Piverone (in provincia di Torino)...È stata una sosta di grande emozione..!! L'eleganza delle rose è unica Un saluto a tutti del - facebook.com facebook Jessie Buckley, Saoirse Ronan e Dakota Johnson fotografate a Stromboli sul set del nuovo film di Alice Rohrwacher. @IncistersUpdats x.com