Oltre duemila persone hanno partecipato a una marcia per la pace a Verona, organizzata dal Comune e dalla Chiesa. La manifestazione si è svolta con un corteo che ha attraversato le vie della città. La partecipazione è stata spontanea e numerosa, con cittadini di diverse età che hanno risposto alla chiamata per promuovere la pace. La marcia si è conclusa con un momento di raccoglimento pubblico.

Verona è scesa in piazza e si è messa in marcia. Oltre duemila persone hanno attraversato la città rispondendo alla “chiamata alla pace” del Comune e della Chiesa. Il sindaco Damiano Tommasi, rivendicando il suo status di obiettore di coscienza, ha ribadito l’impegno di Verona ad essere città della pace. Il vescovo Domenico Pompili ha detto che chiunque usa il nome di Dio per giustificare guerra e violenza, bestemmia. Il programma politico assunto è stata la Campagna “Un’altra difesa è possibile” per l’istituzione della Difesa civile non armata e nonviolenta. In vista del 2 giugno, sono stati ricordati i fondamenti della Costituzione: il ripudio della guerra e il dovere di difesa; dunque la necessità di una difesa che costruisca la pace, come ha detto Papa Leone: «Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Verona risponde alla chiamata per la pace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Playoff Superlega: Milano e Modena all’ultima chiamata, Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quartiNel campionato di Superlega maschile, Milano e Modena si preparano a disputare le ultime sfide dei quarti di finale, mentre Verona e Piacenza cercano...

Arianna Fontana risponde a Gravina: “Io chiamata in causa. Serve andare oltre le etichette”Dopo la mancata qualificazione della nazionale italiana ai Mondiali, il presidente della federcalcio si è dimesso due giorni dopo l’evento.

Temi più discussi: Attivo anche a Verona il numero europeo 116117; Legnago, Scipione si espande: nuove fermate bus a chiamata; Bus a chiamata Scipione: le nuove fermate a San Pietro di Legnago; Salute: Riccardi, 30mila chiamate nel primo mese del 116117.

Diocesi: Verona, torna il 3 aprile l’evento ispirato alla Via Crucis Chiamata alla paceLa diocesi di Verona in collaborazione con il Comune di Verona e la Fondazione Arena di Verona propone per venerdì 3 aprile alle 20.45 l’ormai tradizionale evento artistico-culturale ispirato alla Via ... agensir.it

Venerdì Santo: diocesi Verona, Chiamata alla pace in Arena. Via Crucis tra arte e fraternitàTorna per il quarto anno la Chiamata alla pace, la Via Crucis del Venerdì Santo che unisce fede, arte e impegno civile, in programma il 3 aprile alle 20.45 davanti all’Arena di Verona. Promossa ... agensir.it