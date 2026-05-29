Venezia inflazione al 2,6% | CGIL chiede aiuto per le famiglie
A Venezia, l'inflazione si attesta al 2,6%. La CGIL ha chiesto interventi per sostenere le famiglie. Il rincaro dei trasporti acquei ha aumentato i costi di spesa domestica. Tra i prodotti alimentari, alcuni hanno registrato aumenti superiori al 30%, tra cui olio, pasta e pane.
? Punti chiave Come influisce il rincaro dei trasporti acquei sul budget delle famiglie?. Quali prodotti alimentari hanno registrato aumenti superiori al 30%?. Perché il boom del turismo aggrava il potere d'acquisto dei residenti?. Cosa chiederà la CGIL al Comune per frenare il caro vita?.? In Breve Rincari alimentari su prodotti freschi superiori al 30% per le famiglie veneziane.. Tariffe alberghiere registrano un incremento del 38,1% rispetto al periodo precedente.. Portavoce CGIL Daniele Giordano segnala rinunce alimentari per i residenti locali.. Costi energia e trasporti acquei registrano aumenti a doppia cifra ad aprile..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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