Vasco Rossi dichiarazione d’amore | Rimini per me è casa

Notizia in breve

Vasco Rossi sta preparando il suo concerto del 30 maggio allo stadio Romeo Neri, a Rimini, dove si esibisce con prove generali. Il cantante ha dichiarato che Rimini è come casa per lui. La sua esibizione darà il via al nuovo tour e potrebbe riproporre la canzone “Romagna mia”, come nel 2023. La data si avvicina e le prove continuano senza interruzioni.