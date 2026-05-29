Un giovane è scomparso durante una gita al lago e le ricerche sono terminate con il suo ritrovamento senza vita. Le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo nelle acque del lago dopo ore di ricerca. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si sono radunati sul luogo. La vicenda ha portato alla sospensione delle attività nella zona e ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze.

La cronaca locale si trova a dover raccontare l’ennesimo dramma della montagna e delle acque interne, una vicenda che spezza una giovane vita e lascia nel dolore un’intera comunità. Quella che era nata come una piacevole giornata da trascorrere all’aria aperta, alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi e affascinanti del territorio tra la Lombardia e il Piemonte, si è purtroppo trasformata in una tragedia irreparabile. Riccardo Belli, un ragazzo di soli ventiquattro anni originario di Vergiate, in provincia di Varese, ha perso la vita durante un’escursione nell’ Alto Verbano. Il suo corpo ormai esanime è stato recuperato dai soccorritori dopo ore di intense e disperate ricerche, lasciando sotto shock parenti, amici e tutti coloro che avevano sperato fino all’ultimo in un epilogo differente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va in gita al lago e scompare, la notizia su Riccardo è appena arrivata: come l’hanno trovato

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