Una panchina contro il bullismo è stata inaugurata all’ITP “Nicholas Green” di Corigliano. L’assessora regionale Pasqualina Straface ha partecipato all’evento, commentando l’iniziativa. La panchina è stata collocata nel cortile dell’istituto ed è dedicata alla prevenzione del bullismo tra gli studenti. La presenza dell’assessora ha attirato l’attenzione sulla problematica e sull’impegno delle istituzioni nel contrastarla.

L’assessora regionale Pasqualina Straface commenta l’inaugurazione della panchina contro il bullismo all’ITP “Nicholas Green” di Corigliano.. All’Istituto Tecnico Professionale “Nicholas Green” di Corigliano è stata inaugurata una panchina contro il bullismo e il cyberbullismo, un gesto simbolico che diventa messaggio, responsabilità e impegno condiviso. L’assessora regionale Pasqualina Straface, presente all’iniziativa, ha affidato ai suoi profili social un commento che restituisce il senso profondo della giornata e della strategia che la Regione Calabria sta portando avanti. “Oggi non abbiamo semplicemente inaugurato una panchina. Abbiamo lasciato un segno”, scrive l’assessora, ricordando che il bullismo e il cyberbullismo non sono episodi marginali, ma “ferite che colpiscono l’autostima, la dignità e il futuro dei nostri giovani”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Una panchina contro il bullismo con Straface presente

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