Un'auto è stata fermata in Florida per un controllo di routine, durante il quale l'agente ha ripreso con la bodycam l'intera scena. L'influencer americana di 36 anni, Kathleen “Katie” Thomas, è stata fermata perché accusata di aver usato lo smartphone mentre guidava. La donna ha mantenuto un atteggiamento che ha portato a un confronto che è stato ripreso integralmente dalla videocamera di sicurezza.

L ’influencer americana Kathleen “Katie” Thomas, 36 anni, è la protagonista di una vicenda a dir poco surreale avvenuta in Florida, negli Stati Uniti, dove è stata fermata dalla polizia locale con l’accusa di guidare mentre utilizzava lo smartphone con la mano destra. Una scena apparentemente normale, se non fosse che la donna, un’atleta affetta da una disabilità congenita, la mano destra non l’ha mai avuta. L’episodio, registrato dalla bodycam dell’agente e diventato immediatamente virale sui social, mostra l’incredibile ostinazione del poliziotto che, davanti all’evidenza dell’arto mancante, ha comunque notificato un verbale da 116 dollari per guida distratta, scatenando l’indignazione e l’ironia del web. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un normale posto di blocco negli Stati Uniti si è trasformato in un confronto a dir poco surreale, ripreso interamente dalla bodycam dell'agente

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Texas Border Patrol Standoff! Citizen Flexes 5th Amendment

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