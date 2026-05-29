Anche il quartiere di Senzuno sarà coinvolto nell’organizzazione della quinta edizione della ciclostorica "La Leopoldina", attraverso un evento serale che riporta la zona e i suoi residenti indietro nel tempo, all’inizio del secolo scorso. Lunedì, infatti, a partire dalle 19 via della Repubblica si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con musica, giochi e un allestimento che trasformerà le strade del quartiere in una tappa di una gara ciclistica. L’evento è organizzato da Stefano Gaggioli, Ugo Valentini, Roberto Righetti, Stefano Scalzi e David Bargagna (fautori anche della festa estiva "Come Senzuno Arte") e sarà anche uno dei primi eventi estivi della stagione estiva, voluto dall’amministrazione anche per integrare sempre di più il quartiere all’interno della programmazione cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un evento dal sapore vintage. Ciclostorica ’La Leopoldina’. Anche Senzuno sarà protagonista

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