Un evento dal sapore vintage Ciclostorica ’La Leopoldina’ Anche Senzuno sarà protagonista
Anche il quartiere di Senzuno sarà coinvolto nell’organizzazione della quinta edizione della ciclostorica "La Leopoldina", attraverso un evento serale che riporta la zona e i suoi residenti indietro nel tempo, all’inizio del secolo scorso. Lunedì, infatti, a partire dalle 19 via della Repubblica si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con musica, giochi e un allestimento che trasformerà le strade del quartiere in una tappa di una gara ciclistica. L’evento è organizzato da Stefano Gaggioli, Ugo Valentini, Roberto Righetti, Stefano Scalzi e David Bargagna (fautori anche della festa estiva "Come Senzuno Arte") e sarà anche uno dei primi eventi estivi della stagione estiva, voluto dall’amministrazione anche per integrare sempre di più il quartiere all’interno della programmazione cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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