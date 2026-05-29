Ultimissime Inter LIVE | le parole di Zanetti Curtis Jones obiettivo confronto Luis Henrique – Diouf

Un confronto tra Luis Henrique e Diouf è tra le novità di oggi. Inoltre, si discute dell'obiettivo Curtis Jones e delle dichiarazioni di Zanetti. Le notizie riguardano le attività e le strategie della squadra nerazzurra, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative e sui commenti di figure interne al club.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 29 MAGGIO. Zanetti esalta l’Inter: «Stagione straordinaria, Chivu scelta perfetta». Il vicepresidente nerazzurro Zanetti racconta i segreti del successo tra compattezza, leadership e gestione dei momenti difficili Diouf sarà l’esterno di Chivu, così libera Luis Henrique: valutato 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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