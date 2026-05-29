Truppe di Israele avanzano nel sud del Libano
Le truppe israeliane stanno avanzando nel sud del Libano, continuando l’operazione contro Hezbollah. Nelle ultime ore, i raid aerei hanno provocato la morte di tre persone. La guerra si svolge sia sul terreno che nel cielo, con attacchi aerei intensi nella regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali altri obiettivi o vittime. La situazione rimane tesa con operazioni militari in corso.
Le truppe di Israele avanzano nel sud del Libano, la guerra contro Hezbollah prosegue anche nei cieli: gli ultimi raid hanno ucciso 3 persone. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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