truppe di israele avanzano nel sud del libano

Notizia in breve

Le truppe israeliane stanno avanzando nel sud del Libano, continuando l’operazione contro Hezbollah. Nelle ultime ore, i raid aerei hanno provocato la morte di tre persone. La guerra si svolge sia sul terreno che nel cielo, con attacchi aerei intensi nella regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali altri obiettivi o vittime. La situazione rimane tesa con operazioni militari in corso.