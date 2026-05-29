Trentino | caldo e relax nel weekend allerta per i corsi d’acqua

Notizia in breve

Nel fine settimana, il livello dei corsi d’acqua potrebbe salire improvvisamente a causa delle alte temperature. Si segnala un rischio specifico per chi si avvicina ai fiumi, con possibili inondazioni improvvise. L’innalzamento dei livelli è legato alle condizioni climatiche attuali, che hanno aumentato il rischio di allagamenti e di pericolose rapide. Le autorità hanno emesso un’allerta, invitando alla prudenza e alla vigilanza lungo le rive dei corsi d’acqua.