Puglia maltempo | allerta nel tarantino per il livello dei corsi d’acqua Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 18 per ventidue ore, a causa di maltempo nel tarantino. La decisione riguarda il livello dei corsi d’acqua nella zona e coinvolge le autorità locali nel monitoraggio delle condizioni. Le previsioni meteo indicano possibili peggioramenti nelle prossime ore, con attenzione particolare alle aree a rischio.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 18 per ventidue ore. Si prevedono “Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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