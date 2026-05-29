Traffico Roma del 29-05-2026 ore 20 | 30

Notizia in breve

Alle 20:30 del 29 maggio 2026, il traffico sulla viabilità principale di Roma si è progressivamente alleggerito. Le strade più trafficate hanno registrato una diminuzione del flusso veicolare rispetto alle ore precedenti. Non si segnalano incidenti o blocchi significativi. La situazione è in miglioramento rispetto alla prima parte della serata, con alcune arterie che mostrano un traffico più fluido rispetto a pochi minuti prima.