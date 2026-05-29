Traffico Roma del 29-05-2026 ore 20 | 30
Alle 20:30 del 29 maggio 2026, il traffico sulla viabilità principale di Roma si è progressivamente alleggerito. Le strade più trafficate hanno registrato una diminuzione del flusso veicolare rispetto alle ore precedenti. Non si segnalano incidenti o blocchi significativi. La situazione è in miglioramento rispetto alla prima parte della serata, con alcune arterie che mostrano un traffico più fluido rispetto a pochi minuti prima.
Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta calando progressivamente l'intensità la circolazione sulla rete viene cittadina sul Raccordo Anulare permangono Tuttavia incolonnamenti nel quadrante Nord in carreggiata interna le uscite Cassia Castel Giubileo sempre in carreggiata interna abbiamo rallentamenti con code tra la Prenestina il bivio con la Roma Napoli si tratta di un incidente arresta trafficato anche la carreggiata esterna interessa da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana in tangenziale ancora crudi tra viale Castrense il bivio con la Roma L'Aquila in direzione Quindi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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Traffico Roma del 05-05-2026 ore 20:30Alle ore 20:30 del 5 maggio 2026, si registra una circolazione scorrevole sul Grande Raccordo Anulare di Roma.
Traffico Roma del 29-05-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 29 maggio 2026 si registrano code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare a Roma.
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