Il Bologna sta valutando i candidati per la posizione di allenatore. Le prime preferenze sono per Di Francesco e Tedesco, mentre Palladino si trova in una posizione più indietro. Si monitora anche l’interesse verso un altro allenatore, con attenzione a un possibile coinvolgimento di un ex calciatore nel ruolo di allenatore. La società ha fretta di ufficializzare il nome per pianificare le prossime mosse di mercato.

Bologna, 29 maggio 2026 – Addio speranza Italiano: adesso il Bologna ha fretta di trovare con certezza la nuova guida, per poter poi impostare la politica di mercato. Annunciare il nuovo tecnico entro 2-3 giorni è l’obiettivo, una settimana massimo. Una certezza c’è: andare avanti con un profilo che giochi con difesa a 4 ed esterni offensivi. Insomma, 4-3-3 o 4-2-3-1. E se Orsolini pareva orientato a non rinnovare e a meditare l’addio e da qualche settimana ha riaperto all’ipotesi di rinnovo a vita con il club di cui è bandiera qualcosa racconta sul fatto che gli ultimi sviluppi alla voce Italiano fossero nell’aria da qualche settimana e possano spostare gli equilibri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Toto allenatore del Bologna: Di Francesco e Tedesco sono in pole. Palladino dietro, attenti a Pisacane

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