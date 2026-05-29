Testo e significato di Buona Domenica di Sayf l'assenza paterna e il primo posto in radio

Sayf ha pubblicato, lo scorso 2 aprile, il brano "Buona Domenica", anticipando l'uscita del suo disco d'esordio "Santissimo". La canzone ha conquistato il primo posto tra i singoli più venduti FIMI e nell'ultima settimana la testa della classifica EarOne Airplay Generale. Qui il testo e il significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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