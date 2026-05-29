terapie digitali il passo avanti e che cosa manca per il settore

La Camera ha approvato il testo unificato sulla legge per le terapie digitali. Ora, il settore avanza verso il riconoscimento ufficiale come parte integrante del Servizio sanitario nazionale. La legge definisce norme e regolamenti per l’uso e la diffusione di queste terapie. Tuttavia, mancano ancora alcuni passaggi per completare il quadro normativo e rendere operative tutte le disposizioni previste.

“Con l’approvazione alla Camera del testo unificato della proposta di legge sulle terapie digitali, l’Italia compie un passo significativo verso il riconoscimento della salute digitale come componente strutturale del Servizio sanitario nazionale”. Lo sottolinea in una nota il direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici, Guido Beccagutti. Il provvedimento riconosce le Digital Therapeutics (DTx) – software, app e videogiochi a finalità terapeutica – come dispositivi medici basati su evidenze cliniche. “Si tratta di un passaggio importante per colmare un vuoto normativo in un ambito emergente”, dice il numero uno dell’Associazione.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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