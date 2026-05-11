Terapie digitali a carico dello Stato | cosa sono e come funzionano

In Parlamento si discute di una proposta di legge che riguarda le terapie digitali finanziate dallo Stato. La proposta, firmata dalla prima firmataria, mira a introdurre un nuovo approccio nel trattamento di alcune condizioni mediche. La discussione si svolge nell'Aula della Camera dei Deputati, dove si analizzano i dettagli di questa iniziativa. La legge proposta si concentra sul riconoscimento e sul supporto delle terapie digitali nel sistema sanitario pubblico.

"Approda in Aula alla Camera dei Deputati la proposta di legge di cui sono prima firmataria, con la quale discuteremo in Parlamento del riconoscimento delle terapie digitali". Così la deputata della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali alla Camera, Simona Loizzo. Membro.🔗 Leggi su Today.it

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