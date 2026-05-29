Tentata violenza sessuale di gruppo su 13enne senegalese ottiene rito abbreviato

Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità senegalese, ha chiesto un rito abbreviato dopo essere accusato di aver tentato una violenza sessuale di gruppo su una 13enne. Secondo le accuse, avrebbe costretto la ragazza a sdraiarsi e avrebbe tentato di rimuoverle i vestiti. L’udienza si è svolta in tribunale, con il giovane che ha optato per il procedimento abbreviato. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una località non specificata.

Svolta processuale nel procedimento per la tentata violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina di tredici anni, avvenuta nel novembre del 2024 in un comune dell’hinterland trevigiano. Nell’udienza tenutasi il 28 maggio, il gip Marco Biagetti, ha accolto la richiesta di ammissione dell’imputato, un diciannovenne di origine senegalese residente in provincia di Padova assistito dall’avvocato Paola Miotti, al rito abbreviato. Il processo è stato quindi rinviato al prossimo 10 settembre per la discussione e la sentenza. Il passaggio al rito alternativo, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, giunge dopo che il precedente giudice dell’udienza preliminare Gianluigi Zulian aveva respinto l’ipotesi di un patteggiamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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