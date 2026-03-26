Artit - art in transition | le arti tra sostenibilità ambientale e innovazione digitale

Dal 27 al 29 marzo 2026 si svolgerà al MAMbo di Bologna l’evento conclusivo di ART, un appuntamento che mette in mostra le iniziative dedicate alle arti visive. La manifestazione affronta temi come la sostenibilità ambientale e l’innovazione digitale, coinvolgendo artisti e operatori del settore. L'evento si concentrerà su esposizioni, workshop e presentazioni legate a queste tematiche.

Dal 27 al 29 marzo 2026 si terrà al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna l’evento conclusivo di ART.it – Art in Transition, progetto promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per le istituzioni AFAM e finanziato nell’ambito del Pnrr. Il progetto vede come capofila. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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