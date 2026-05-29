È stato realizzato un percorso dedicato lungo il fiume Marecchia per le anguille durante il loro viaggio riproduttivo. Il nuovo tratto è stato progettato per eliminare i rischi e facilitare il loro spostamento. La modifica riguarda una porzione del corso d'acqua, garantendo un percorso sicuro per le anguille che risalgono il fiume. L’intervento mira a favorire la mobilità della specie nel tratto interessato.

Le anguille del Marecchia possono finalmente nuotare tranquille. D’ora in poi avranno a disposizione un vero e proprio percorso dedicato e privo di rischi per compiere il loro viaggio riproduttivo lungo il fiume. Ieri, sotto il Ponte dello Scout di Rimini, è stata inaugurata la prima scala di risalita dell’Emilia-Romagna per le ‘ceche’, i giovani esemplari di anguilla europea. L’opera rientra nel progetto scientifico Glass Eel Rescue, promosso dall’ Università di Bologna e dalla Regione, e il taglio del nastro è avvenuto in occasione della Giornata mondiale per la tutela dei pesci migratori con la partecipazione di Costa Edutainment. Sebbene... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strada ’sicura’ per le anguille . In viaggio lungo il Marecchia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sister killed on release.As favored consort I upended palace.Punished killer, found other culprit...

Notizie e thread social correlati

Lungo le Strade Blu: il viaggio americano di Francesco ConversanoLungo le Strade Blu è una mostra fotografica che presenta novanta scatti di Francesco Conversano, un regista italiano.

“Lungo viaggio verso la notte”, il buio di vite sventurate racchiuso tra le inferriateNella città di Bergamo, una scena è circondata da grandi inferriate che sembrano delimitare un ambiente chiuso e lontano.

Temi più discussi: In via Marco Polo installati 38 nuovi pali con lampade a led per illuminare e garantire più sicurezza all'intera strada; Montecitorio accoglie Verona Strada Sicura; Sicurezza stradale, Salvini: Con il nuovo Codice della strada più di 100 vite salvate nel 2025; Riparazione e messa in sicurezza della strada di Pellescritta/Ville di Fano e intervento su scuola dell’infanzia Don Milani del Comune di Montereale: ok dalla Conferenza dei servizi.

Scopri come trasportare bici in auto seguendo le regole del Codice della Strada per non incorrere in sanzioni e garantire la sicurezza sicurauto.it/news/codice-de… #TrasportoBici #CodicedellaStrada #SicurezzaStradale #BiciInAuto #ConsigliDiViaggio x.com

Strada ’sicura’ per le anguille . In viaggio lungo il MarecchiaLe anguille del Marecchia possono finalmente nuotare tranquille. D’ora in poi avranno a disposizione un vero e proprio percorso dedicato e privo di rischi per compiere il loro viaggio riproduttivo ... ilrestodelcarlino.it

Insieme sulla buona strada. Per una comunità più sicuraNegli spazi del comprensivo Darsena una giornata dedicata alle famiglie. Per promuovere l’educazione stradale e le buone prassi di protezione civile. . Una giornata per imparare giocando, rafforzare i ... lanazione.it