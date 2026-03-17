Lungo le Strade Blu | il viaggio americano di Francesco Conversano

Lungo le Strade Blu è una mostra fotografica che presenta novanta scatti di Francesco Conversano, un regista italiano. Le fotografie, in bianco e nero e a colori, catturano paesaggi e scene di un viaggio attraverso gli Stati Uniti lungo le strade blu. L’esposizione si svolge in diverse location italiane, offrendo uno sguardo sui territori attraversati dal fotografo durante il suo percorso.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il Museo di Roma in Trastevere si trasforma in un osservatorio privilegiato sull’anima profonda degli Stati Uniti con la mostra Lungo le Strade Blu Along the Blue Highways. L’esposizione, curata dalla Fondazione Massimo e Sonia Cirulli in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina, raccoglie il lavoro fotografico di Francesco Conversano, regista del cinema del reale che ha dedicato quasi un ventennio a documentare le pieghe meno note dell’America. Attraverso una selezione di novanta scatti realizzati tra il 1999 e il 2017, la mostra non si limita a documentare un territorio, ma propone un’immersione in quel “meraviglioso quotidiano” che sfugge alle rotte del turismo di massa e alla narrazione mediatica convenzionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Lungo le Strade Blu: il viaggio americano di Francesco Conversano Articoli correlati Lungo le Strade Blu: l’America di Francesco ConversanoCosa: Una mostra fotografica di novanta scatti, tra bianco e nero e colori, firmati dal regista Francesco Conversano. Franco Battiato – Il lungo viaggio: Dario Aita e le 3 curiosità sull’attore!Scopri il film Franco Battiato – Il lungo viaggio: dalla Sicilia al successo, il racconto della vita del cantautore e l’interpretazione intensa di... Una selezione di notizie su Lungo le Strade Blu il viaggio... Temi più discussi: Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways; Francesco Conversano. Lungo le strade blu / Along the blue highways; Lungo le Strade Blu: l’America di Francesco Conversano; Francesco Conversano: PREVIEW STAMPA DELLA MOSTRA LUNGO LE STRADE BLU/ALONG THE BLUE HIGHWAYS. Lungo le strade blu. Along the Blue HighwaysNovanta scatti in bianco e nero e a colori di Francesco Conversano sulle strade blu della provincia americana, al Museo di Roma in Trastevere. itinerarinellarte.it 'Lungo le strade blu': al Museo di Roma in Trastevere l'America di ConversanoLa mostra di Francesco Conversano al Museo di Roma in Trastevere svela l'anima della provincia americana tra realtà e poesia ... it.blastingnews.com Dal 18 marzo al 4 ottobre al Museo di Roma in Trastevere è visitabile la mostra fotografica “Lungo le Strade Blu”: una selezione di novanta scatti realizzati negli Stati Uniti dal regista di cinema del reale Francesco Conversano fra il 1999 e il 2017. Si tratta d - facebook.com facebook Dal 18/3 al 4/10 al Museo di Roma in Trastevere è visitabile la mostra fotografica “Lungo le Strade Blu”: una selezione di novanta scatti realizzati negli Stati Uniti dal regista di cinema del reale Francesco Conversano fra il 1999 e il 2017. info ow.ly/wjeW5 x.com