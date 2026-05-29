Stp caso conciliazione da 850mila euro | Scelte fatte per tutelare l’azienda

La società ha inviato una comunicazione ai soci, al presidente della Provincia e al sindaco di Brindisi per chiarire la vicenda legata a un contenzioso con un ex dipendente, definito con un accordo di conciliazione da 850 mila euro. La nota mira a respingere commenti e ipotesi non ufficiali, spiegando le decisioni prese per tutelare l’azienda. La questione riguarda le scelte effettuate nel corso della risoluzione del rapporto di lavoro e i passaggi legali che ne sono seguiti.

BRINDISI – Una lunga nota indirizzata ai soci della società, il presidente della Provincia di Brindisi e il sindaco del Comune di Brindisi, per respingere “illazioni e insinuazioni” e ricostruire la vicenda che ha portato alla definizione del contenzioso con l’ex dipendente Antonio Esperte. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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