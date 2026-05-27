Stp maxi arretrati e conciliazione da 850mila euro | Marchionna vuole vederci chiaro

Il Comune di Brindisi deve pagare 850.000 euro in una conciliazione per arretrati relativi al trasporto pubblico locale. Contestualmente, un'azienda del settore ha avanzato una richiesta di 3,2 milioni di euro per adeguamenti Istat sul contratto di servizio. La trattativa riguarda somme di denaro e rimborsi da chiarire tra le parti coinvolte.

BRINDISI – Da una parte la richiesta da 3,2 milioni di euro avanzata nei confronti del Comune di Brindisi per gli adeguamenti Istat relativi al contratto del trasporto pubblico locale. Dall’altra la definizione del contenzioso con l’ex dipendente e sindacalista Antonio Sperte, culminata con una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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