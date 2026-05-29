La Federal Aviation Administration ha sospeso temporaneamente la certificazione del veicolo Starship V3 dopo un guasto al booster Super Heavy. I motori del booster non si sono riaccesi durante il test, portando alla decisione di bloccare le operazioni. Questa interruzione potrebbe influire sulle tempistiche del programma Artemis, che utilizza questa tecnologia per le missioni spaziali. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e verifica tecnica.

? Punti chiave Come influirà il blocco della FAA sulle date del programma Artemis?. Perché i motori del booster Super Heavy non si sono riaccesi?. Quali danni ha subito il sistema di riutilizzo dopo l'impatto?. Come cambierà la competizione con Blue Origin dopo questo incidente?.? In Breve Lo stadio superiore Ship ha rilasciato 20 simulatori e 2 satelliti reali.. Il booster ha subito un hard splashdown nel Golfo del Messico.. Il programma Artemis prevede il ritorno umano sulla Luna nel 2028.. Blue Origin sviluppa il lander Blue Moon per la NASA.. La Federal Aviation Administration ha imposto la sospensione immediata dei voli del nuovo megarazzo Starship V3 di SpaceX, a seguito di un problema tecnico occorso durante il rientro del booster Super Heavy nell’Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starship V3: stop della FAA dopo il guasto del booster Super Heavy

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FAA STOPS Starship Launches After Flight 12 Mishap - Block 3 in Trouble

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