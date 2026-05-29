L’investimento previsto per il rinnovamento dell’Emirates Stadium supera i 600 milioni di euro. I lavori includono miglioramenti strutturali, tecnologie e comfort per i tifosi. La cifra rappresenta circa il doppio dei costi iniziali di costruzione, avvenuta 20 anni fa. La società ha annunciato che i fondi saranno coperti con aumenti di capitale e finanziamenti. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di realizzazione o sugli effetti sui prezzi dei biglietti.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Emirates Stadium è uno degli stadi di calcio più grandi d’Inghilterra e ha solo 20 anni, ma l’Arsenal è comunque pronto a investire un sacco di soldi per aggiornarlo. L’Arsenal si è trasferito da Highbury nel 2006, con l’Emirates Stadium che ha contribuito a stabilire il nuovo standard per le prestigiose nuove costruzioni nel 21° secolo. Ma il club sta ora pianificando di aggiungere circa 20.000 posti alla sua attuale capacità ufficiale di 60.704 dopo il trionfo del titolo di Premier League, per un costo stimato di circa 500 milioni di sterline. Potrebbe piacerti Il mal di testa da 500 milioni di sterline dell’Arsenal all’Emirates Stadium è stato chiarito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Spiegazione dei costi allarmanti del rinnovamento dell’Emirates Stadium dell’Arsenal

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