Spider-Noir | Il Ritorno dell’Estetica Hollywoodiana Classica

Appena esordita su Prime Video, Spider-Noir è già tra i nuovi successi della piattaforma e dell’universo Marvel. Una storia tratta da Marvel Comics e prodotta dalla Sony per Prime Video ed MGM+, è ora disponibile in quanto miniserie da otto episodi. E indovinate? È uno dei prodotti migliori dell’anno. Intrighi negli anni ’30. Con una performance protagonista di Nicolas Cage che conduce e sigilla le varie storie ed eventi con la naturalezza di un qualunque divo hollywoodiano, questa storia è un puro ritorno del genere noir e dell’estetica classica. Cage interpreta Ben Reilly, un detective privato caduto in disgrazia con un passato da supereroe che lo tormenta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Spider-Noir: Nicolas Cage è il nuovo, cupo Spider-Man anni ’30Nicolas Cage interpreterà un nuovo personaggio di Spider-Man ambientato negli anni '30, caratterizzato da un tono cupo.

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Nicolas Cage afferma che Andrew Garfield è il suo #SpiderMan preferito. Secondo me, il miglior Spider-Man della storia del cinema. #spidernoir (Via: @DiscussingFilm) x.com

Il mio amico vuole vedere Spider Noir, ma non è familiare con la maggior parte dell'MCU. Dobbiamo guardarlo? reddit

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