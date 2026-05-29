Spider-Noir è più noir che Spider

Il protagonista interpretato da Nicholas Cage è un detective che usa poco i suoi poteri nella New York degli anni Trenta Spider-Noir, la serie investigativa in cui Nicholas Cage interpreta una versione alternativa di Spider-Man nella New York degli anni Trenta, sta ottenendo ottimi riscontri di critica. Le recensioni apprezzano soprattutto la raffinatezza della regia e l’autonomia narrativa della serie, che a differenza di molte altre produzioni uscite degli ultimi anni può essere vista da chiunque, anche da chi non sa nulla dei supereroi Marvel. Ma soprattutto, i critici hanno lodato l’interpretazione di Cage, descritta come carismatica, efficace e particolarmente ispirata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Spider-Noir is INCREDIBLE

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Spider-Noir, queste altre varianti di Spider-Man avranno le loro serieAmazon sembra intenzionata a espandere il mondo di Spider-Man con nuove serie dedicate alle varianti di Spider-Noir.

Temi più discussi: Prima della serie con Nicolas Cage: chi è davvero Spider-Noir, lo Spider-Man più oscuro; Spider-Noir, recensione: una serie elegante che (ri)chiede un certo sforzo; Nicolas Cage è ‘Spider-Noir’, elegia pulp tra ombra e rovina; Spider-Noir – L’Uomo dietro la maschera di kevlar.

Spider-Noir è l'ennesima dimostrazione - dopo altre serie come Wonder Man - che la cosa più importante, in un adattamento, non è solo la fedeltà al materiale originale: è il modo, e quindi la forma, in cui una storia viene raccontata. Spider-Noir è, come sugge x.com

Spider-Noir è lo spettacolo attualmente al #1 su tutte le reti reddit

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