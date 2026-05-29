I prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del 6% rispetto all’estate precedente, con un incremento complessivo del 24% negli ultimi cinque anni. Alassio si conferma la località più costosa, mentre Taormina ha registrato i rincari più elevati. I costi di ombrellone, lettino e sdraio sono saliti di anno in anno, rendendo le spese per il mare più elevate rispetto a cinque anni fa. I rincari sono stati più marcati rispetto al 2025, con aumenti fino al 16%.

Andare al mare in uno stabilimento attrezzato costa sempre di più. Nell’estate del 2026 i prezzi di ombrellone, lettino e sdraio hanno registrato un incremento medio del 6% rispetto all’anno precedente, portando il rincaro complessivo al 24% nell’ultimo quinquennio. A fotografare la situazione è l’indagine annuale di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, che ha monitorato in forma anonima le tariffe di 222 stabilimenti balneari in 10 note località italiane per la settimana dal 2 all’8 agosto. La mappa dei rincari: Taormina e Alghero in vetta. I picchi di aumento più elevati rispetto al 2025 si registrano in Sicilia e in Sardegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spiagge sempre più costose, prezzi su fino al +16% rispetto al 2025: Alassio la più cara, rincari record a Taormina

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