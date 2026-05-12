Project Suncatcher | Google e SpaceX per i data center in orbita

Google e SpaceX stanno collaborando per sviluppare data center in orbita, chiamati Project Suncatcher. L’obiettivo è posizionare server nello spazio per migliorare le prestazioni e ridurre i limiti imposti dalle normative terrestri. Restano ancora da risolvere i problemi legati ai costi elevati di lancio e alla gestione dell’energia necessaria per alimentare i dispositivi nello spazio.

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? Punti chiave Come faranno i server spaziali a superare i costi di lancio?. Perché Google punta ai satelliti per aggirare i vincoli normativi terrestri?. Quanto influirà l'accordo con SpaceX sul valore di mercato di Google?. Chi dominerà la nuova geografia del calcolo orbitale entro il 2027?.? In Breve Lancio satelliti prototipo Project Suncatcher previsto entro il 2027. SpaceX punta quotazione in borsa da 1,75 trilioni di dollari a fine anno. Google investì 900 milioni di dollari in SpaceX nel 2015. Accordo SpaceX con Anthropic per risorse di calcolo di xAI a Memphis. Google e SpaceX stanno negoziando un accordo per posizionare centri di elaborazione dati direttamente in orbita terrestre, una mossa che punta a rivoluzionare la gestione delle risorse computazionali per l’intelligenza artificiale nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Project Suncatcher: Google e SpaceX per i data center in orbita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Google’s Project Suncatcher: Why AI Data Centers Are Moving to Space Notizie correlate Elon Musk, in orbita un milione di satelliti per i suoi Data Center IA Fino ad un milione di satelliti da lanciare nello spazio in orbita bassa per un nuovo sistema di data center per l’Intelligenza Artificiale (IA). Dei cannoni per sparare i data center in orbita lunare. Ecco la nuova idea di MuskElon Musk ha lanciato un’altra impresa (apparentemente) impossibile: usare cannoni elettromagnetici, direttamente posizionati sul suolo lunare, per...