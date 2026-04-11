Spaccio in stazione colto sul fatto mentre cede la bustina di hashish al cliente | arrestato giovane

Un giovane tunisino di 27 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Cesena per aver ceduto una bustina di hashish a un cliente nella zona della stazione. L’arresto è avvenuto dopo un intervento delle forze dell’ordine che hanno colto l’uomo in flagranza di reato mentre consegnava la droga. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesena hanno arrestato un 27enne tunisino per spaccio nella zona della stazione. Il giovane magrebino è stato notato cedere, ad un cliente (già conosciuto dai militari quale assuntore di stupefacenti), una bustina poi risultata contenere una dose di hashish del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Colto sul fatto mentre cede la dose di coca a due clienti, a casa spuntano anche 130 grammi di hashish: arrestatoNel corso dell'operazione i carabinieri, con l'aiuto anche dall’unità cinofila della Polizia Locale di Cesena, hanno esteso la perquisizione... Pizzicato al parco con l'hashish: giovane arrestato per spaccio di drogaNella mattinata di ieri la pattuglia in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Faenza, con il supporto della Squadra... Temi più discussi: Spaccio di cocaina: pusher colto sul fatto; MAXISEQUESTRO DI DROGA TRA VALTELLINA E VALCAMONICA, I CARABINIERI DI SONDALO SMANTELLANO CENTRALE DELLO SPACCIO; Roma e provincia blindate: furti di gasolio, spaccio, rapine e violenze. Forze dell'Ordine in azione su più fronti. Spaccio di cocaina: pusher colto sul fattoI carabinieri della Stazione di Nepi hanno arrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servi ... civonline.it Allarme crack, preso altro pusher. Sorpreso a spacciare in stazione. Aggredisce gli agenti, arrestatoUn intervento mirato, frutto di un’attenta attività di osservazione che durava da settimane. È così che, nel pomeriggio di lunedì, la polizia locale ha messo a segno un arresto per spaccio di sostanze ... ilrestodelcarlino.it La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti ift.tt/eAmh5WB x.com I due, cittadini albanesi di 24 e 25 anni con precedenti per spaccio, avrebbero aggredito con estrema violenza due tunisini di 28 e 24 anni domiciliati in città, anch'essi con precedenti legati al mondo dello spaccio. Avevano tentato la fuga, i carabinieri li hanno - facebook.com facebook