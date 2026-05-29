Un incendio ha devastato un dormitorio studentesco durante la notte, causando la morte di diverse persone. Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando un ambiente di emergenza. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, è stata trovata una persona che avrebbe appiccato il fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’identità dell’autore del gesto.

Una notte di paura, urla e fiamme che hanno trasformato un dormitorio studentesco in una trappola mortale. Sedici ragazze hanno perso la vita in un devastante incendio scoppiato all’interno di un collegio femminile, mentre decine di altre studentesse sono riuscite a salvarsi fuggendo nel caos. Con il passare delle ore, quella che inizialmente sembrava una tragedia accidentale ha assunto contorni ancora più inquietanti. Gli investigatori hanno infatti fermato otto giovani studentesse sospettate di aver partecipato alla pianificazione e all’esecuzione del rogo che ha distrutto parte della struttura scolastica. L’ incendio è avvenuto presso l’Accademia femminile Utumishi di Gilgil, in Kenya, a circa 120 chilometri dalla capitale Nairobi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono morte, orribile”. Incendio a scuola, una strage: poi l’agghiacciante scoperta, chi ha appiccato il fuoco

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