Simbolotto estrazione di oggi 29 maggio 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto si svolge questa sera alle ore 20. Il gioco è collegato alle estrazioni del Lotto e avviene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato.

Estrazione Simbolotto di oggi, 29 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 29 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 29 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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del lotto di venerdì 22 maggio 2026

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(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Centrati invece quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 171.500. #Rubriche #Lotto x.com

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