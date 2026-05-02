L’estrazione del Simbolotto di oggi, 2 maggio 2026, è programmata alle ore 20. Questa sera si svolge l’appuntamento settimanale con il gioco, che si collega alle estrazioni del Lotto e avviene quattro volte a settimana, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. L’estrazione porta alla scelta di quattro simboli, collegati alle estrazioni di questa sera.

Estrazione Simbolotto di oggi, 2 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 2 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 2 maggio 2026 | Lotto

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 19 Marzo 2026

Notizie correlate

Simbolotto, estrazione di oggi 7 febbraio 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 7 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni...

Simbolotto, estrazione di oggi 3 marzo 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 30 aprile 2026: numeri vincenti, quote e montepremi; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 27 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti.

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo Lotto di oggi, sabato 2 maggio 2026: numeri e simboli vincenti concorso, tutte le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, giovedì 30 aprile 2026Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 30 aprile 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Estrazione Lotto n. 69 di giovedì 30 aprile 2026 #LOTTO #Simbolotto #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook