Si avvicina l' ora X | cosa succederà sabato sull' Autobrennero e perché sarà meglio evitare gli spostamenti

Sabato 30 maggio, l’Autobrennero sarà interessata da limitazioni alla circolazione a causa di uno sciopero. Le restrizioni riguarderanno diversi tratti dell’autostrada, con chiusure o riduzioni di corsia previste durante tutta la giornata. La presenza di uomini e mezzi delle forze dell’ordine sarà rafforzata per gestire il traffico. Si consiglia di evitare spostamenti lungo questa arteria durante le ore di attività limitata.

Se c’è preoccupazione in merito allo sciopero di venerdì 29 maggio per quanto riguarda i trasporti pubblici, l’apprensione principale in Trentino è per quello che accadrà il giorno dopo, sabato 30 maggio, alla luce delle significative limitazioni alla viabilità lungo il corridoio del Brennero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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