Quattro uomini sono stati arrestati a Palermo e sei immobili sono stati sequestrati nel centro storico. L’indagine dei carabinieri ha accertato il coinvolgimento della rete nello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore, con perquisizioni e controlli nelle proprietà sequestrate. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali altri soggetti coinvolti o dettagli sui capi d’accusa.

Quattro uomini indagati e sei immobili sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel centro storico di Palermo, dove sarebbe stato scoperto un giro organizzato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine, accusati di aver gestito un redditizio sistema di case di appuntamento. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’articolata attività investigativa svolta tra settembre 2024 e febbraio 2025. L'operazione a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sfruttamento della prostituzione a Palermo, i carabinieri smantellano un'intera rete composta da 4 uomini

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