La Serie A 202627 prende il via il 15 agosto, con le prime partite in programma nel pomeriggio. La stagione si articolerà su 38 turni, con l’ultima giornata prevista per il 19 maggio. La Lega Calcio ha annunciato il calendario ufficiale, specificando le date delle prime sfide e le pause per le nazionali. La programmazione include anche le giornate di ritorno e le festività infrasettimanali.

La nuova stagione del calcio italiano ha finalmente una data di partenza, almeno per quanto riguarda la stesura dei blocchi di partenza. Come riportato dall’agenzia di stampa ANSA, il sipario sul calendario della Serie A 20262027 si alzerà ufficialmente venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18:30. La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha scelto una cornice di assoluto prestigio per svelare la sequenza delle trentotto giornate del prossimo campionato, traslocando l’evento all’interno del monumentale Teatro Regio di Parma. Il sorteggio non sarà un appuntamento isolato, ma rappresenterà il momento clou della giornata inaugurale della terza edizione del Festival della Serie A, la kermesse che per tre giorni trasformerà la città emiliana nell’epicentro del calcio nostrano. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A 2026/27, data e orario del nuovo calendario

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La nuova stagione di #SerieA 2026/27 ha già una data: si ripartirà il 23 agosto, con la prima giornata che darà ufficialmente il via al prossimo campionato italiano. Anche la #CoppaItalia è pronta a tornare in scena: il via è fissato per il 9 agosto. #calcionew x.com

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Dove vedere il calendario della Serie A 2026/27 in tv e streaming: data, orario, canaleLa presentazione del calendario della Serie A 2026/27 sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie A (YouTube, sito internet e Radio Tv Serie A), nonché su diverse emittenti: DAZN ... calciomercato.com

Serie A 2026/27, si inizia il 23 agosto 2026 e si finisce il 30 maggio 2027: la suddivisione del calendarioLa Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2026/27. Il sorteggio delle 38 giornate sono in programma il prossimo 5 giugno a Parma, durante il Festival della Serie A. Il massimo ... ilnapolista.it