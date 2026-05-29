Semaglutide perdere peso con i nuovi farmaci è associato a un rischio ridotto di malattie a reni cuore e ossa

Uno studio evidenzia che l'uso di farmaci come la semaglutide per perdere peso riduce il rischio di malattie ai reni, cuore e ossa. La ricerca ha riscontrato una forte correlazione tra la perdita di peso ottenuta con questi farmaci e una diminuzione delle patologie correlate. Non sono stati forniti dettagli su altre misure o risultati specifici dello studio.

I ricercatori hanno determinato che la perdita di peso con i nuovi farmaci dimagranti - come la semaglutide - ha una forte associazione con la riduzione del rischio di varie patologie. Fra esse osteoartrite, malattia renale cronica e insufficienza cardiaca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perdere Peso con i Farmaci per il Diabete: Cosa Devi Sapere su Semaglutide e Tirzepatide.

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