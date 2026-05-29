Negli ultimi tre anni, i film di maggior successo in Regno Unito mostrano una forte presenza di animali parlanti e protagonisti maschili, mentre le donne over 60 sono quasi assenti. La ricerca evidenzia che le attrici di questa fascia di età rimangono sottorappresentate sul grande schermo. La questione dell’ageismo nel cinema continua a essere al centro di discussioni pubbliche, sottolineando le disparità di rappresentazione tra i sessi e le età.

U na nuova ricerca del movimento Age Without Limits riaccende il dibattito sull’ageismo nel cinema: nei film di maggior incasso nel Regno Unito degli ultimi tre anni, le donne sopra i 60 anni continuano a essere fortemente sottorappresentate. Addirittura, i film di successo hanno quattro volte più probabilità di avere come protagonista un animale parlante piuttosto che una donna sopra i 60 anni. Le trentenni che stanno cambiando il mondo cinema. guarda le foto Animali parlanti e “Chris” protagonisti del box office. Tra i 100 film di successo analizzati tra il 2023 e il 2025, 20 includono gli animali paranti e solo 5 donne over 60 con ruoli centrali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo uno studio, nei blockbuster degli ultimi tre anni dominano animali parlanti e star maschili, mentre le donne over 60 restano quasi invisibili sul grande schermo

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