Il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l’Agenzia internazionale dell’energia hanno diffuso un comunicato congiunto in cui avvertono che, se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto, potrebbero verificarsi gravi conseguenze sul mercato del carburante. L’annuncio sottolinea come la chiusura di questa via strategica potrebbe causare un aumento dei prezzi energetici e destabilizzare l’approvvigionamento globale di petrolio. Nessun dettaglio sulle tempistiche o possibili soluzioni viene fornito nel comunicato.

Il comunicato congiunto rilasciato dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale e dall’Agenzia internazionale dell’energia lancia un allarme chiaro sulla stabilità economica del pianeta. Le tre principali istituzioni finanziarie ed energetiche globali, supportate in questa analisi anche dall’Organizzazione mondiale del commercio, hanno espresso profonda preoccupazione per il blocco prolungato dello Stretto di Hormuz. Questa via d’acqua rappresenta uno dei nodi strategici più importanti per il transito del petrolio mondiale e la sua parziale o totale inaccessibilità sta provocando ripercussioni a catena che rischiano di esplodere nei mesi più caldi dell’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se non riapre Hormuz…”. Carburante, il terribile annuncio è appena arrivato: cosa succede

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