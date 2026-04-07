Via dal potere Trump l’annuncio è appena arrivato Cosa succede

Un gruppo di parlamentari democratici ha presentato una richiesta formale per valutare la possibilità di rimuovere l’ex presidente dagli incarichi pubblici. La richiesta si basa sull’uso di uno strumento costituzionale previsto dalla legge statunitense. L’annuncio è arrivato poche ore dopo che sono circolate voci su possibili azioni legali contro l’ex presidente. La questione ha suscitato reazioni tra le diverse fazioni politiche del paese.

Negli Stati Uniti un gruppo di parlamentari democratici ha presentato una richiesta formale per valutare la rimozione di Donald Trump dalle funzioni presidenziali, indicando come via principale l’attivazione di uno specifico strumento costituzionale. L’iniziativa viene motivata con la necessità di tutelare la stabilità istituzionale e di garantire una transizione rapida dei poteri, distinta dalle procedure previste per l’impeachment. Richiesta di rimozione e riferimento al 25° emendamento. La proposta dei democratici è incentrata sulla sezione quattro del 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Si tratta di una norma introdotta per gestire casi di incapacità fisica o mentale del presidente e che, in questo contesto, viene richiamata come misura di salvaguardia istituzionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Via dal potere”. Trump, l’annuncio è appena arrivato. Cosa succede Guerra, l’annuncio di Trump é appena arrivato: cosa succede oraLa posizione di Donald Trump sulla guerra in Ucraina torna al centro del dibattito internazionale, con un nuovo irrigidimento nei confronti di... Zelensky, il terribile annuncio è appena arrivato. Cosa succedeNel consueto discorso serale alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a richiamare l’attenzione della comunità internazionale su... Trump ha postato un video con gli Obama rappresentati come scimmie Argomenti più discussi: Trump può davvero far uscire gli Usa dalla Nato? Cosa dice la Carta e cosa rischia l'Occidente; Lavori in corso Trump dovrà ottenere il via libera del Congresso per costruire una sala da ballo alla Casa Bianca; Via dall'Alleanza, Trump ha bisogno di due terzi del Senato; Donald Trump può davvero far uscire gli Stati Uniti dalla NATO?. Via ai lavori sulla Terni-Sulmona: niente treni per un mese e bus sostitutivi. Interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico in programma dal 13 aprile al 10 maggio. Tutte le informazioni utili per i viaggiatori nel link nel primo commento - facebook.com facebook A #Firenze in via Chiusi per lavori relativi all’ampliamento del distretto sociosanitario “Canova” in vigore chiusure nel tratto interno adiacente all’edificio (dall’incrocio con via di Santa Maria a Cintoia). Percorso alternativo: via di Santa Maria a Cintoia-via Can x.com