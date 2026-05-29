A Mazara del Vallo uno scuolabus si è scontrato con una Nissan Qashqai. Nell’incidente sono rimaste ferite 18 persone, di cui 14 bambini. L’incidente è avvenuto mentre il bus si dirigeva verso la Borgata Costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.

AGI - Pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo, nel trapanese: uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scuolabus contro auto a Mazara del vallo, 18 feriti di cui 14 bimbi

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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