La Scozia affronta Curaçao in un’amichevole di preparazione ai Mondiali, in programma sabato alle 14:00 a Hampden Park. La partita si preannuncia con pochi gol, secondo le quote degli esperti. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, ma si attende un incontro equilibrato tra le due squadre. Il match sarà l’occasione per testare le strategie e la condizione dei giocatori prima della fase ufficiale della competizione.

La Scozia inizia la propria preparazione in vista dei Mondiali affrontando Curaçao in un’amichevole di preparazione che si disputerà sabato pomeriggio a Hampden Park. Dopo 28 anni di assenza, gli scozzesi torneranno finalmente sul palcoscenico calcistico più importante, ma ancora più grande sarà l’emozione che proveranno gli abitanti della nazione caraibica costitutiva del Regno dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Scozia-Curaçao (Amichevole di preparazione, 30-05-2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol ad Hampden Park

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